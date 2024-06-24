المستشار الثقافي لفلسطين يشيد بدعم مصر للطلاب الفلسطينيين القادمين من غزة

أشاد المستشار الثقافى لسفارة فلسطين بالقاهرة ناجى الناجى، بدعم الدولة المصرية للطلاب الفلسطينيين القادمين من غزة لأداء امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة، قائلا: "إن هناك دورا مصريا رسميا وشعبيا رفيع المستوى لرعاية الطلاب الفلسطينيين".

وقال الناجى - فى تصريح لقناة "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، إن الحكومة المصرية وفرت مدرسة كبيرة تسع حوالي ألف طالب فلسطيني وصلوا إلى القاهرة من قطاع غزة لأداء امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقف بكل مؤسساتها بما فيها وزارة التربية والتعليم لتقديم الدعم للطلاب الفلسطينيين.

وأضاف أن إصرار الطلاب الفلسطينيين على المجيء إلى مصر لأداء امتحانات الثانوية العامة ما هو إلا رسالة للمجتمع الدولي بمدى صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالعلم ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول بشتى الطرق طمس الهوية الفلسطينية وتجهيل الشعب.

الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم والآخر من طولكرم

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، باعتقال الشباب الفلسطيني بشكل شبه يومي، ومع صباح اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو اعتقل الاحتلال، شابا من بلدة بلعا شرق طولكرم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الشلبك بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي للبلدة.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الشرقي واعتلت أسطحها، وأجرت عملية تمشيط واسعة في المنطقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، شابا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ل"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نبهان فضل ثوابته (39 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

كما يواصل الاحتلال انتهاكاته واعماله الوحشية في حق الأطفال الفلسطينيين حيث اعتقل الاحتلال بعد منتصف الليلة، طفلا من بيت أمر شمال الخليل.

ونقلت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال الطفل محمد منذر الزعاقيق (12 عاما)، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه.