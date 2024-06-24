بن غفير.. الاستيطان في غزة سيكون واقعيا لو أرادت تل أبيب

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأن الاستيطان في غزة سيكون واقعيا لو أرادت تل أبيب ذلك، ردا على تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال بن غفير في منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "إن أردنا ذلك (الاستيطان في غزة) فسيكون أمرا واقعيا".

وكان قد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن تل أبيب تريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين محليين، مؤكدا أن إعادة الاستيطان إلى غزة ليست أمرا واقعيا.

وقال نتنياهو: "أنا أعرف أن هناك الكثير من الذين يدعمون إعادة الاستيطان في قطاع غزة؛ لكني واقعي، وأرى أن ذلك الأمر غير واقعي".

وسبق أن صرح رئيس لجنة الأمن القومي وعضو الكنيست تسفيكا فوغل، بأن الحرب على قطاع غزة يجب أن تنتهي بعودة "الاستيطان اليهودي" في جميع أنحاء القطاع، الأمر الذي لقي إجماع مختلف تيارات معسكر اليمين التي تستحوذ على الخارطة السياسية بإسرائيل.

محادثات أمنية وسياسية جارية في إسرائيل لتحديد التوقيت المناسب للتحرك في الشمال

نشرت قناة 12 الإسرائيلية تقاريرآ عن قيام السلطات الإسرائيلية حاليًا بمحادثات مكثفة على مستوى الأمن والسياسة لتحديد اللحظة المثلى للتحرك العسكري في منطقة الشمال،.

يأتي هذا في سياق التوترات المتصاعدة على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث تناولت المحادثات الجارية تقييم الخيارات المتاحة والتأكيد على الضرورة الإستراتيجية للتحرك في هذه الفترة الحساسة. تتم هذه المحادثات بالتنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية والسياسية لضمان الاستقرار والسلامة العامة في المنطقة.

من المتوقع أن تُصدر الحكومة بيانًا رسميًا بنتائج هذه المحادثات في الأيام القادمة، مع التأكيد على الالتزام بحماية الأمن القومي لإسرائيل وتأمين حدودها بشكل فعال ومنسق.

رئيس هيئة الأركان الأمريكية : قد تنجر إيران والمتحالفون معها إلى الصراع إذا تعرض وجود حزب الله للتهديد

حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث حذر من أن أي تهديد لوجود حزب الله في لبنان قد يدفع إيران وحلفاءها نحو التصعيد العسكري.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، أشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية إلى أن حزب الله يعد جزءاً أساسياً من التوازنات الإقليمية في المنطقة، وأن أي تهديد لوجوده قد يؤدي إلى استجابة من إيران والجماعات المتحالفة معها، ما قد يزيد من احتمالات نشوب صراعات أكبر وأكثر خطورة.

وأكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية أن التوازن الحالي في المنطقة يتطلب حسماً دبلوماسياً وتفاوضاً مكثفاً لتجنب التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن أي تحرك عسكري يجب أن يكون محسوباً ومتناسباً لضمان عدم تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعربت دول عدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، داعية إلى ضرورة التحلي بضبط النفس والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي بشكل شامل.

رئيس هيئة الأركان الأمريكية : أي هجوم إسرائيلي على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع

أعرب رئيس هيئة الأركان الأمريكية عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان قد يؤدي إلى زيادة مخاطر نشوب صراع أوسع في المنطقة.

وأشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية ، أن التصعيد الحالي يأتي على خلفية توترات متزايدة بين إسرائيل وحزب الله، حيث قامت إسرائيل بتعزيز قواتها على الحدود وزيادة استعداداتها العسكرية رداً على التهديدات الواردة من لبنان.

وأكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية في بيان صحفي أن الاستجابة الإسرائيلية لأي تحركات من لبنان يمكن أن تؤدي إلى تصاعد خطير يعكس على استقرار المنطقة بأسرها، ويمكن أن يزيد من احتمالات نشوب صراع أوسع وأكثر تعقيداً.

وفيما يتابع المجتمع الدولي عن كثب التطورات على الأرض، تأمل الدبلوماسية الدولية في إيجاد حلول دبلوماسية تجنب التصعيد العسكري وتعزز الاستقرار الإقليمي.

وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بضمان تحالف قوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم أن إسرائيل ملتزمة بضمان تحالفٍ قوي بينها وبين الولايات المتحدة، مشدداً على أن العلاقة مع الولايات المتحدة تعتبر الأكثر أهمية بالنسبة لها في هذا الوقت.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب، "إن الولايات المتحدة هي الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل، وتمثل عمقاً استراتيجياً غير قابل للتجاوز بالنسبة لنا في مختلف المجالات الأمنية والدفاعية".

وأكد الوزير على أهمية تعزيز هذا التحالف وتطويره لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة، مشيراً إلى أن التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن إسرائيل تستعد لتعزيز التعاون مع الإدارة الأمريكية الحالية والمستقبلية من أجل الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.