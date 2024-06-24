إيلون ماسك يستقبل طفله الثاني عشر

رحب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، والمعروف على نطاق واسع بمخاوفه بشأن انخفاض عدد السكان، بطفله الثاني عشر، وفقًا لتقرير بلومبرج. والدة الطفل هي شيفون زيليس، مديرة المشاريع الخاصة في شركة Neuralink لزراعة الدماغ التابعة لـ Musk، ولم يتم الكشف بعد عن اسم وجنس المولود الجديد.

تم الكشف عن طفله الأخير لأول مرة في مقال نشرته بلومبرج يوم الجمعة تحت عنوان "إيلون يريدك أن تنجب المزيد من الأطفال"، مع التركيز على هوسه بمعدلات المواليد.



وبينما فاجأت الأخبار الجمهور، أصر ماسك على أن الولادة لم تكن سرًا، وفي تصريح لـ Page Six Musk، فإن البيان الصحفي كان من الممكن أن يكون غير عادي، والأصدقاء المقربون والعائلة على علم بذلك. أخبر الملياردير التكنولوجي الصفحة السادسة حصريًا أن أحدث مجموعة من الفرحة كانت بعيدة كل البعد عن كونها "سرية" - مضيفًا أن إصدار بيان صحفي كان سيكون مجرد "غريب".

ويقول: "أما عبارة "أنجب سراً" فهذا أيضاً باطل، كل أصدقائنا وعائلتنا يعرفون أن الفشل في إصدار بيان صحفي، والذي سيكون غريبًا، لا يعني أنه سري"،

الطفل الثالث لإيلون ماسك من زيليس

يقال إن هذا هو الطفل الثالث لماسك من زيليس، بعد توأمان ولدا في عام 2021، كما أنه يشارك الأطفال مع الموسيقي جرايمز، بما في ذلك ابنة ولدت عن طريق بديل في أواخر عام 2021. وبحسب ما ورد يقاضي غرايمز حاليًا ماسك بشأن حقوق الوالدين لأطفالهما الثلاثة.

وتأتي هذه الأخبار وسط مقال نشرته بلومبرج يسلط الضوء على تركيز ماسك على معدلات المواليد. يدافع إيلون ماسك عن وجهات نظره، مشيرًا إلى أن العديد من البلدان أقل من معدلات الاستبدال وأن الاتجاه العالمي يشير إلى مزيد من الانخفاض. ويؤكد أن معدل المواليد 2.1 ضروري لتحقيق الاستقرار السكاني، ومن المرجح أن العالم يتجه إلى ما دون هذه النقطة.