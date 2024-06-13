دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بتهمة التحرش الجنسي والانتقام

رفع ثمانية مهندسين سابقين في شركة SpaceX دعوى قضائية ضد إيلون موسك يوم الأربعاء، متهمين الرئيس التنفيذي بالتحرش الجنسي والانتقام. كما قدمت نفس المجموعة من الموظفين المفصولين شكاوى إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة (NLRB) بشأن الانتقام المزعوم لشركة سبيس إكس. ذكرت بلومبرج لأول مرة عن الدعوى القضائية.

وكتب الموظفون الثمانية السابقون في ملف يوم الأربعاء: "لقد خلق ماسك عن عمد وعن عمد بيئة عمل معادية غير مرحب بها بناءً على سلوكه في التدخل في مكان العمل بالصور الجنسية الدنيئة، والميمات، والتعليقات التي تحط من قدر النساء أو مجتمع LGBTQ +".

قال مهندسو SpaceX السابقون إن بعضهم تعرضوا للمضايقات من قبل زملاء العمل الآخرين الذين "قلدوا منشورات Musk"، في مثال مزعوم على تنمر الغوغاء تحت تأثير سلوك رئيسهم. وكتب المدعون أن هذا "خلق بيئة عمل معادية وغير مريحة إلى حد كبير".

وعملت المجموعة معًا على كتابة رسالة مفتوحة في عام 2022، لتسليط الضوء على السلوك الإشكالي المزعوم لمؤسس شركة تيسلا. يقولون أنهم طُردوا انتقاماً لهذا المقال.

وفقًا لبلومبرج، يقول الملف إن مهندسي SpaceX السابقين لديهم سبب للاعتقاد بأن Musk اتخذ قرار طردهم انتقامًا من رسالتهم. تزعم الشكوى أنه عندما اقترح أحد مسؤولي الموارد البشرية في SpaceX على الشركة إجراء تحقيق رسمي قبل اتخاذ أي إجراء حاسم، أجاب " ماسك ": "لا أهتم، اطردهم".

تم تعليق قضية المهندسين مع NLRB بموجب أمر قضائي من محكمة الاستئناف على الرغم من موافقة مجلس الإدارة على أن SpaceX انتقمت ضدهم بشكل غير قانوني. ورفعت شركة SpaceX دعوى قضائية ضد الوكالة في يناير، واصفة هيكلها بأنه “غير دستوري”.

وتأتي الدعوى القضائية في أعقاب تقرير صدر يوم الثلاثاء يشرح بالتفصيل مزاعم بأن ماسك أقام علاقات جنسية مع موظفتين وطلب من الثالثة إنجاب أطفاله.