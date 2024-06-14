مساهمو تسلا يوافقون على حزمة أجور إيلون ماسك

وافق المساهمون في شركة Tesla مرة أخرى على حزمة رواتب Elon Musk بمليارات الدولارات بعد عدة أشهر من إبطالها من قبل محكمة في ولاية ديلاوير. خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في شركة صناعة السيارات الكهربائية، وقع مساهمو الشركة على اقتراح لإعادة حزمة رواتب ماسك، والتي تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 48 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج.

ووصفت القاضية كاثلين ماكورميك من محكمة ديلاوير Chancery Court في وقت سابق أجر الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، الذي تبلغ قيمته 56 مليار دولار عندما تمت الموافقة عليه لأول مرة في عام 2018، بأنه "مبلغ لا يسبر غوره". ورد ماسك بالتهديد بنقل مكان تأسيس الشركة إلى تكساس، وخلال اجتماع تسلا، وافق المساهمون رسميًا على هذه الخطوة.

إن الموافقة على تعويض " ماسك " لا تضمن استعادة أجره المذهل. وكما تشير بلومبرج، فإن التصويت لا يبطل الحكم الأولي للقاضي، ولكن من المؤكد تقريبًا أن تيسلا ستستأنف وتشير إلى التصويت الأخير للمساهمين كدليل على موافقة مساهمي الشركة عليه.

ومن غير المستغرب أن يبدو " ماسك " سعيدًا بالتصويت. "أريد فقط أن أبدأ بالقول، اللعنة الساخنة. قال بعد اعتلائه المنصة في اجتماع المساهمين: "أحبكم يا رفاق". وقال لاحقًا إن إعادة راتبه لن تؤثر على التزامه قصير المدى تجاه شركة تسلا. "من الجدير التأكيد على أن أسهم Tesla هي التي يجب أن أمتلكها لمدة خمس سنوات. إنها ليست أموالاً نقدية في الواقع، ولا أستطيع أن أقطع وأهرب، ولا أريد أن أفعل ذلك.