الذهب يرتفع مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 24-6-2024، مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الأسبوع لاستجلاء الإطار الزمني لخفض الفائدة الأميركية.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2324.36 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 2336.70 دولار للأونصة. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام، وسجل في أحدث تداول 4.2496 بالمئة مما يزيد جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة للمستثمرين.

ويترقب المتعاملون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى المركزي الأميركي للتضخم المقرر صدوره يوم الجمعة، تلمسا لمزيد من المؤشرات على الإطار الزمني لخفض الفائدة ومقدار الخفض.

كما يترقب المستثمرون تصريحات من مسؤولي المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.55 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 990.30 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 947.50 دولار للأوقية.

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 3600 جنيه.

عيار 21 يسجل 3150 جنيها.

عيار 18 يسجل 2700 جنيه.

عيار 14 يسجل 2100 جنيه.

الجنيه الذهب 25200 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

وخلال الفترة الماضية تأثر الذهب سلباً بإعلان البنك المركزى الصيني أنه توقف عن شراء الذهب فى شهر مايو الماضى، لينهى بذلك سلسلة من 18 شهر متتالية استمر خلالها فى شراء الذهب وزيادة احتياطاته.

إلا أن الذهب استطاع التماسك فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، الأمر الذى يدل على وجود عوامل تدعم الذهب بشكل عام، وعلى رأسها ثقة الأسواق أن البنوك المركزية ستستمر فى مشتريات الذهب خلال هذا العام، إلى جانب الطلب على الملاذ الآمن الذى يتزايد تدريجياً مع اقتراب الانتخابات في العديد من الدول.تسير عملات الأسواق الناشئة نحو "أسوأ أداء نصف سنوي" منذ عام 2020؛ مدفوعة بالانخفاض اللافت بسبب قوة الدولار غير المتوقعة على ذلك النحو.

وتشير بيانات نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" إلى أن مؤشر صرف العملات الأجنبية للأسواق الناشئة لدى بنك جيه بي مورغان انخفض بنسبة 4.4 بالمئة حتى الآن هذا العام، وهو انخفاض أكبر من ضعف الفترة نفسها في السنوات الثلاث السابقة.