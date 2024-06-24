أسعار الذهب بمحال الصاغة صباح اليوم الإثنين

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024م.

أسعار الذهب اليوم



ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث ساخنة وصراعات دولية وحروب منها الحرب في قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية والتي تؤثر على سعر المعدن الأصفر.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو3595 جنيهًا للبيع، و 3571 جنيهًا للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3145 جنيهًا و3125 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2695 جنيهًا للبيع، و2682 جنيهًا للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو25160 جنيهًا للبيع و25000 جنيهًا للشراء.

وسجلت سعر الأوقية عالميًا نحو 2322 دولارًا.