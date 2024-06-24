الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يتوجه لجنوب السودان لافتتاح مشروعات مائية تنفذها مصر

مصر وجنوب السودان
مصر وجنوب السودان

يتوجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٤ إلى دولة جنوب السودان الشقيقة على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستمر لمدة أربعة أيام لافتتاح عدد من المشروعات المصرية في جنوب السودان.

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ومن المقرر أن يلتقي الدكتور سويلم بالرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، وعدد من كبار المسئولين بجنوب السودان، وإجراء مباحثات مع  بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين، بالإضافة لافتتاح وتدشين عدد من المشروعات التي تنفذها مصر لخدمة الأهالي والمواطنين بدولة جنوب السودان الشقيقة.

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