وزير الري يتابع مناسيب وتصرفات المياه بالترع المغذية لزمامات النقاط الساخنة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة الموقف المائي خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية ، والإطمئنان على حالة الرى وموقف التصرفات والمناسيب فى شبكة الترع والمصارف ، وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع والمنشآت المائية .

و خلال الإجتماع تم استعراض الموقف المائي بالمحافظات بشكل عام ، وبعدد من النقاط الساخنة بشكل خاص والتى تتطلب المتابعة الدائمة لها من قبل أجهزة الوزارة مثل زمامات ترع السويس وبورسعيد و وادى النقرة ، حيث شدد الدكتور سويلم على متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع المغذية لهذه المناطق بشكل مستديم ، لضمان استيفاء درجات المناسيب المطلوبة والكافية لاحتياجات الرى والشرب وغيرها من الإستخدامات ، بالتزامن مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذه المواقع مثل المحليات وأجهزة وزارة الزراعة وشركات مياه الشرب وغيرها لضمان إدارة المنظومة المائية بهذه المناطق بكفاءة وبدون أى شكاوى من المنتفعين .

كما أكد على استمرار المرور الدورى لمهندسى الإدارة المركزية لشئون المياه والتفتيش الفنى والمالى والإدارى والجهات المختصة على كافة المواقع وخاصة النقاط الساخنة ، ومتابعة إلتزام إدارات الرى بتطبيق المناسيب والتصرفات المقررة لها عند القناطر الفاصلة بين إدارات الرى ، ومتابعة إلتزام الإدارات بتطبيق المناوبات على الترع ، ومتابعة مدى إلتزام المزارعين بزراعة الأرز طبقا للقرار الصادر بشأن المساحات المصرح لها بزراعة الأرز فقط .

كما شدد الدكتور سويلم على متابعة المناسيب بنهر النيل والرياحات والترع الرئيسية عند مواقع مآخذ محطات مياه الشرب لضمان تحقيق المناسيب والتصرفات المطلوبة لتوفير إحتياجات المواطنين من مياه الشرب خاصة خلال فترة الصيف التى تشهد إرتفاع الطلب على مياه الشرب .

كما وجه بإستمرار متابعة حالة الترع والمصارف للتأكد من تمام أعمال التطهيرات بها وعدم وجود حشائش تعيق إمرار التصرفات المائية ، والتعامل الفورى مع أى حشائش تظهر فى الترع أو المصارف نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والتى قد تؤدى لزيادة معدلات نمو الحشائش المائية .

مع التأكيد على إستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع للتأكد من كفايتها لاستيفاء الإحتياجات المائية ، ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية للتأكد من عدم تجاوزها للدرجات الآمنة ، مع متابعة حالة شبك الأعشاب لمنع دخول المخلفات لوحدات الرفع وما ينتج عن ذلك من أضرار كبيرة بهذه الوحدات .