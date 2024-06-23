وزير الري: الوزارة تتعامل مع أية شكاوي بشكل فورى طبقا للقوانين

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات التى تشهد زيادة فى الطلب على المياه ، وأنه حال تلقى أى شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فورى وفعال لحسم هذه الشكاوى طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأضاف خلال تلقيه تقرير من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بشأن متابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة ، أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر مايو ٢٠٢٤ بلغت (٩٦.٥٧ ٪) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (١٢٨٢) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر مايو ٢٠٢٤ .

هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة الإسكندرية بسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية بشأن التضرر من ضعف مياه الرى بفرع (١) الشهداء الآخذ من فرع (٢) أيسر البستان بقرية الشهداء بوادي النطرون ، حيث قامت الإدارة العامة لرى النصر بالمعاينة على الطبيعة بعد التواصل مع الشاكي ، وتم رى الأرض وحسم الشكوى في حينه .

وفي محافظة القليوبية .. وجهت أجهزه الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر أهالي قرية سندنهور من تراكم المخلفات بمصرف طحلة ، حيث تمت المعاينة بمعرفة الإدارة العامة لصرف القليوبية ، وتطهير المصرف ومناسيب المياه به في الحدود الآمنة .

وفي محافظة الدقهلية .. وجهت أجهزه مصلحة الرى المعنية بالمحافظه بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من نقص مياه الرى بترعة سعيدة الآخذة من ترعة الشرقاوية ، حيث قامت الإدارة العامة لري شرق الدقهلية بالمعاينة على الطبيعة وتوفير المياه بالدرجه الكافية لرى جميع الزراعات علي طول الترعة وطبقا لجدول المناوبات المعتمد من قبل الادارة .

وفي محافظة الشرقية .. وجهت أجهزه الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية بطلب صيانة الصرف المغطي مجمع رقم ٢٦ على مصرف صان القبلي ، حيث تمت المعاينة بمعرفة الإدارة العامة لصرف شمال الشرقية وعمل الصيانة اللازمة للمجمع ذاتيا بمعدات هيئة الصرف ، وأصبح المجمع يعمل بحالة جيدة .