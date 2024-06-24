إستقرار أسعار الأسماك في أسواق البحيرة

شهدت أسواق الأسماك الطازجة والمجمدة في قري ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم الإثنين الموافق 24من شهر يونيو2024 ، إستقرارا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار البوري بين مابين 120إلي 140جنيها حسب الحجم ، و تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40إلي 55جنيها للكيلو .

بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 360إلي 380جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 280إلي 300جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 220إلي 250جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 190إلي 230جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السردين البلدي مابين 70إلي 80جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 250إلي 270جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 90 إلي 100جنيها للكيلو .