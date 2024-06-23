أونروا: أوضاع قطاع التعليم في غزة "صعبة وكارثية"

قالت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة إيناس حمدان، إن الأوضاع في قطاع غزة صعبة وكارثية فيما يخص قطاع التعليم، مؤكده أن الحرب الإسرائيلية على القطاع هدفها الأول الأطفال والطلاب.



وأضافت إيناس حمدان في تصريح خاص لقناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد أن "استراتيجية قوات الاحتلال الإسرائيلية ليست قائمة فقط على طمس الهوية الفلسطينية والقضاء على الشعب الفلسطيني من خلال حرب الإبادة الجماعية التي تقودها في القطاع بل قائمة أيضا على تجهيل الشعب لخلق جيل غير قادر على الدفاع عن وطنه و استرداد أرضه".



وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك كافة القوانين الدولية والإنسانية التي تحظر استهداف المدارس والمنشآت التعليمية والمستشفيات خلال الصراعات، مشيرة إلى أن الحرب حرمت حوالي 600 ألف طالب من إنهاء عامهم الدراسي الحالي.

وأشارت إيناس حمدان إلى أن معظم مدارس قطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء وتأهيل مما سيخلق ضغطا كبيرا على عودة الطلاب إلى المدارس، مؤكدة أن الحرب على غزة ستخلق جيلا ينتظره مصير مجهول.

, استشهد 10 فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وآخر وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر في قطاع الدفاع المدني ومنقذون، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 8 أشخاص وإصابة العشرات.



وأضافت، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد شخصين وإصابة آخرين.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية والجنوبية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال عدة منازل بحي البرازيل جنوب المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37551 مواطنا، وإصابة 85911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

من جانبها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن 69% من المباني المدرسية التي كانت تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت للقصف أو لأضرار بشكل مباشر.

