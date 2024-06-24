الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

يبدأ 8 يوليو.. أبيب أبو اللهاليب وأشهر الأمثلة المرتبطة به

شهر أبيب
شهر أبيب

أبيب.. يعد  شهر أبيب هو الحادي عشر في التقويم القبطي، الذي  يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد، عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أو أيام النسي.

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وتبدأ شهور السنة القبطية بشهر توت، بابه، هاتور، كهيك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى
ويرجع الأصل في تسمية هذه الشهور في الاحتفال بالأعياد المسيحية المختلفة، وكذلك يستخدمها الفلاحون في حياتهم، نظرًا لارتباطها بالزراعة والحصاد وفيضان النيل.

أهم المعلومات عن شهر أبيب


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أهم المعلومات عن شهر أبيب:
يبدأ شهر أبيب يوم 8 يوليو حتى 6 أغسطس المقبل.
سُمى شهر أبيب بهذا الإسم نسبة إلى الإله "أبيفى أو أبيب" وهو الثعبان الكبير الذى أهلكه حورس أو الشمس ابن أوزوريس، وذلك لانتقام حورس لابيه أوزوريس أى النيل من عدوه التيفون أي التحاريق، وقيل إنه ينسب إلى "هابى" إله الفرح.
ارتبط شهر أبيب بموسم الفيضان في النيل عند المصريين القدماء والعنب أيضًا.


الأمثلة المرتبطة بشهر أبيب


يشتد ماء الفيضان خلال شهر أبيب ويقول الفلاح المصرى عنه "أبيب مية النيل فيه تريب" أى تزيد بفعل الفيضان.
أبيب أبو اللهاليب نسبة إلى شدة الحر خلال هذا الشهر 
أبيب فيه العنب يطيب وهو موعد ظهور العنب
أبيب طباخ العنب والزبيب وذلك لنضج الفواكه فيه  

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