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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسي يُحبط هجوم 3 طائرات مسيرة في روستوف

الدفاع الروسي
الدفاع الروسي

تصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية لهجوم بطائرات مسيرة أطلقتها قوات كييف في مقاطعة روستوف.

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وقال حاكم المقاطعة فاسيلي غولوبيف في بيان على "تيليغرام"، إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوما بثلاث طائرات مسيرة في مقاطعة روستوف.
ووفقا له، سقط حطام إحدى الطائرات المسيرة على أراضي منشأة صناعية، دون أن يتسبب في وقوع أضرار.
وفي وقت سابق، أصيب 3 مدنيين نتيجة سقوط طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية وانفجارها لاحقا بالقرب من قرية في مقاطعة بيلغورود.
وتحاول قوات كييف باستمرار استهداف المنشآت والمرافق المدنية الروسية القريبة من الحدود، باستخدام الصواريخ وطائرات مسيرة.
 

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