عاجل.. استمرار الطقس شديد الحرارة حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة أن الطقس السائد شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية حتى السبت المقبل.

اضطراب البحر المتوسط

وأضافت الهيئة، أن هناك اضطراب في حركة البحر المتوسط على بعض شواطيء مطروح وسرعة الرياح من 30 إلى 40 كم| ساعة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، فضًلا عن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

سمات فصل الصيف

وأوضحت، من أهم سمات فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على الرغم من أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدل لها في فصل الربيع عن فصل الصيف ويرجع ذلك لتأثرنا في فصل الربيع بكتل هوائية صحراوية جافة.

كما أنه في فصل الصيف يكون الاحساس أعلى بارتفاع الحرارة ويرجع ذلك إلى زيادة نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدا إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط وقبل وصول الكتل الهوائية إلى جمهورية مصر العربية تمر عبر البحر المتوسط فتحمل المزيد من الرطوبة والتى تعطي إحساساً أكثر بالحرارة.