ناقد رياضي : لا توجد مسابقة في العالم تدار بطريقة الدوري المصري .. ومهازل غير مرئية بالدرجات الأدنى

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري ان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يتابع القرب الازمة الدائرة في الوقت الحالي بين الزمالك ورابطة الاندية المحترفة بشأن مواجهة القمة وموقف النادي الأبيض من مؤجلات الدوري الممتاز بالنسبة لباقي الفرق.

وقال الخضري خلال تصريحات اعلامية الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين : "سبق وقام وزير الرياضة اشرف صبحي بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحل أحد المشكلات بعد تهديدات بالانسحاب من لقاء الجونة، بينما ثروت سويلم عضو رابطة الأندية يتحدث باسلوب غير لائق عن الزمالك".

وزاد: "لا يوجد دوري في العالم يحدث فيه مثل مصر، وهناك شئ غريب يحدث ايضا في دورة الترقي وفرق تلعب في الدرجة الثالثة من الممكن ان تصعد للدوري الممتاز، ودورة الترقي تقام بدون جماهير وفي غياب العدالة التحكيمية في ظل عدم الاعتماد على تقنية الفيديو".