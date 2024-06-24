فوائد الشاي الأخضر للبشرة.. تعرف عليها

يعد الشاي الاخضر أحد أهم المكونات الطبيعية التي تمتلك خصائص كثيرة للبشرة، إذ إنه يشتمل على فيتامينات ومضادات أكسدة مفيدة جداً لصحة الجلد وتجديد البشرة والحفاظ على شبابها وجعلها أكثر نضارة وتوهجًا.



الشاي الأخضر هو أحد أنواع الشاي، الذي يُصنع من أوراق شجرة صغيرة اسمها العلمي "كاميليا سينينسيس". ويقال إن موطنها الأصلي هو جنوب شرق آسيا، وبخاصة الصين وهو معروف على نطاق واسع، ويتم استهلاكه بشكل كبير، فهو يعد من أكثر المشروبات الصحية في العالم لاحتوائه على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة مقارنة بأنواع الشاي الأخرى نظراً إلى أنه يتم تصنيعه من أوراق غير مؤكسدة.

كما أنه يعد أحد أنواع الشاي الأقل معالجة، بالإضافة إلى احتوائه على المواد الكيميائية الطبيعية المسماة بالبوليفينول، والتي لها دور في مقاومة الالتهابات ومرض السرطان.

فوائد الشاي الأخضر

يقلل من حب الشباب يعمل الشاي الأخضر على فتح مسامات البشرة المسدودة وتنظيفها في الأعماق وتطهيرها، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في مكافحة العدوى والبكتيريا، ما يترك البشرة نظيفة وناعمة وذات مظهر مشرق وخالٍ من العيوب.

يضيء البشرة ويُعيد إليها إشراقتها وتوهجها حيث يعزز من إشراقة البشرة حيث يُعد واحداً من أقوى مضادات الأكسدة، التي تحمي البشرة من العوامل الضارة، وتساعد في تجديد البشرة الباهتة والمصفرة ومدها بالإشراقة. كذلك، يبطئ الشاي الأخضر تلف الخلايا الناتج عن الجزور الحرة، ويساهم في تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة.

يخفف من الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين حيث يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين، التي تساعد على تقليص الأوعية الدموية الملتهبة.

يساعد الشاي الاخضر في تهدئة البشرة والتقليل من احمرارها، لا سيما عند تطبيقه بشكل موضعي على البشرة، وهو يعد أحد أفضل المكونات الطبيعية للبشرة الحساسة بشكل خاص نظراً إلى أنها الأكثر عرضة للتحسس والالتهابات والاحمرار.