الإثنين 24 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمطار والعظمى بدبي 47.. حالة الطقس بالإمارات اليوم

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الإثنين موضحًا أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً. 

كما تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهارًا.

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رياح جنوبية شرقية 
وأضاف المركز، الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 16:26 والمد الثاني عند الساعة 02:04 والجزر الأول عند الساعة 09:20 والجزر الثاني عند الساعة 19:36.

الموج خفيف في بحر عمان 
وتابع، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:51 والمد الثاني عند الساعة 22:56 والجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:39
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي: 
أبوظبي 47 31 80 15
دبي 47 34 70 15
الشارقة 48 32 75 10
عجمان 46 33 80 25
أم القيوين 45 34 75 15
رأس الخيمة 48 35 70 10
الفجيرة 40 31 80 40
العـين 49 31 20 10
ليوا 49 29 60 10
الرويس 40 30 85 30
السلع 44 30 70 25
دلـمـا 43 31 85 30
طنب الكبرى / الصغرى 43 31 85 25
أبو موسى 42 31 85 25

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