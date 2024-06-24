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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الامريكي: الحوثيون استهدفوا ناقلة بضائع عبر نظام الطيران المسير

الحوثيين
الحوثيين

أفادت القيادة المركزية الأميركية بأن الحوثيين استهدفوا، يوم الأحد، ناقلة بضائع في هجوم يشتبه بأنه قد تم عبر نظام الطيران المسيّر.

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وقالت القيادة المركزية في بيان على حسابها في "إكس": "قام الحوثيون المدعومين من إيران باستهداف السفينة أم/ڤي ترانز ورلد ناڤيغيتور، وهي ناقلة بضائع ترفع العلم الليبيري وتملكها وتديرها اليونان، في هجوم يشتبه بأنه قد تم عبر نظام الطيران المسيّر".
وأضاف: "اليوم، وفي الساعة 4:00 صباحا (بتوقيت صنعاء)، أبلغ الطاقم عن إصابات طفيفة وأضرار متوسطة للسفينة، لكن السفينة واصلت إبحارها".
وتابع : "رست السفينة أم/ڤي ترانز ورلد ناڤيغيتور مؤخرا في ماليزيا وكانت في طريقها إلى مصر".
وأكد البيان أن هذا الهجوم "هو الرابع للحوثيين المدعومين من إيران على سفينة أم/ڤي ترانز ورلد ناڤيغيتور
واختتم البيان بالقول: "لم تقع إصابات على متن السفن الأميركية أو قوات التحالف. 

وأدان الجيش الأمريكي هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر. ستواصل القيادة المركزية الأميركية العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية".
وتشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات ملاحية منذ نوفمبر قائلة إنها تتضامن مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.

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