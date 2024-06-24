الاحتلال يعتقل عددا من الشبان شرق رام الله فجر اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شبانا من سلواد شرق رام الله، وفقًا لـ"وفا".

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان بعد التنكيل بهم، وذلك بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت في البداية منطقة الفارعة بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة، وتمركزت على الشارع الرئيس المؤدي إلى المخيم لأكثر من ساعة، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية من حاجز الحمرا العسكري إلى المنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، دون أن يبلغ عن إصابات، أو اعتقالات.

وتزامنا مع ذلك، يشهد حاجز تياسير العسكري شرق طوباس تحركات وتجمعات لآليات عسكرية.