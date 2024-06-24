مقتل أكثر من 15 شرطي في عمل إرهابي في داغستان

قال رئيس منطقة داغستان "سيرغي ميليكوف" إن أكثر من 15 ضابط شرطة وقعوا ضحايا لهجوم المسلحين في داغستان.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال ميليكوف في مقطع فيديو نُشر على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام": "سقط أكثر من خمسة عشر ضابط شرطة ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع اليوم، لحماية السلام والهدوء في داغستان الروسية".

وأضاف أن عدداً من المدنيين قتلوا أيضاً نتيجة العمل الإرهابي، بينهم الأب نيكولاي الذي خدم لأكثر من أربعين عاماً في الكنيسة الأرثوذكسية في ديربنت.



مقتل ٦ مسلحين في داغستان



واضاف قال رئيس منطقة داغستان، إن ستة مسلحين قتلوا في داغستان وستواصل السلطات اكتشاف المتورطين.

وقال ميليكوف: "قُتل ستة مسلحين. وستستمر عمليات البحث والتحقيق الإضافية حتى الكشف عن جميع المشاركين في الخلايا النائمة، والتي تم بالتأكيد إعدادها بشكل خاص من الخارج".

وأشار إلى أن الوضع في داغستان بعد الأعمال الإرهابية في محج قلعة وديربنت أصبح تحت سيطرة السلطات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون.

وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام في داغستان بسبب هجمات المسلحين.