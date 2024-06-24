طريقة تحضير فطيرة البطاطس بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

تعد وجبة فطيرة البطاطس من أكثر الفطائر المرغوبة لدى الكبار والصغار لحلاوة مذاقها، وسهولة تحضيرها وكونها غنية بالكربوهيدارت المفيدة للجسم.



ويسهل تحضير فطيرة البطاطس بخطوات سهلة ومكونات بسيطة وهذا ما يمكن تحضيرها بشكل طبيعي.



المقادير



- البطاطس : 1 حبة (كبيرة الحجم / مسلوقة ومهروسة)

- دقيق : كوب

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- حليب : ثلث كوب (سائل)

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : رشّة

- ملح : ملعقة صغيرة

- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)



طريقة التحضير



ضعي الدقيق، والملح، والزيت، والحليب السائل في وعاء، ثم اعجني المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

غطّي العجينة، واتركيها لحوالي 10-15 دقيقة حتى ترتاح.

نكّهي البطاطس بالملح والفلفل الأسود، ثم أضيفي المايونيز، وقلّبي المكونات حتى تتجانس.

افردي العجينة على سطح صلب منثور بالدقيق، ثم وزعي فوقها نصف كمية جبن الموزاريلا، ثم ضعي حشوة البطاطس، ثم الكمية المتبقية من الجبن.

أغلقي العجينة، ثم افرديها بواسطة النشابة.

سخني مقلاة مدهونة بالزيت على نار متوسطة، ثم ضعي بها فطيرة البطاطس واتركيها حتى تتحمر، ثم اقلبيها للجهة الأخرى حتى تتحمر أيضاً وتنضج تماماً.

ضعي فطيرة البطاطس في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.