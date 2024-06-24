يورو 2024 : الاتحاد المجري يؤكد استقرار حالة مهاجمه برناباس فارجا

أعلن الاتحاد المجري لكرة القدم ان حالة مهاجم منتخب المجر برناباس فارجا مستقرة حاليا تحت الملاحظة في احدى المستشفيات الالمانية بمدينة شتوتجارت بعد اصابته في مباراة المجر و اسكتلندا اثر اصطدامه بحارس مرمى أسكتلندا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاحد وهي المباراة التي انتهت بفوز منتخب المجر بهدف مقابل لاشىء .

وكان برناباس فارجا قد اصيب بعد اصطدام عنيف مع حارس مرمى منتخب أسكتلندا أنجوس جن واستغرقت عملية علاجه ما يزيد عن سبع دقائق داخل الملعب عاني فيها كل من شاهد المباراة ولاعبي الفريقين من الخوف من تكرار مأساة وفاة الاعبين على ارض الملعب والتف الاعبين حول الاعب و منعوا قيام اي مصور بتصوير الاعب من خلال الالتفاف حوله اثناء علاجه الا ان الاعب تم اسعافه في الملعب وانتقاله الى المستشفى لاستكمال باقي الاجراءات العلاجية .

وقال الاتحاد المجري في بيان رسمي : حالة لاعبنا برناباس فرجا مستقرة في احد المستشفيات وسنقوم بأبلاغكم باي تطورات خلال الساعات القادمة بالنسبة للحالة الصحية للاعب .