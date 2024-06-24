يورو 2024.. أرقام واحصائيات مباراة المجر وأسكتلندا وفوز تاريخي

خطف منتخب المجر ثلاث نقاط تاريخية في مباراته الثالثة والاخيرة في يورو 2024 والتي جمعته مع منتخب اسكتلندا مساء الاحد بعدما سجل منتخب المجر هدف الفوز القاتل في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليضع منتخب المجر نفسه بهذا الفوز في المركز الثالث ويدخل ضمن المنتخبات المرشحة للتأهل للدور الثاني ضمن افضل المنتخبات التي تحقق المركز الثالث في مجموعات الدور الاول الست بعدما انهي الدور الاول وفي رصيده ثلاث نقاط بالفوز في مباراة اسكتلندا والخسارة امام سويسرا و المانيا .

أرقام

مشاركة منتخب اسكتلندا في يورو 2024 هي المشاركة الثانية عشرة للمنتخب الاسكتلندي في مرحلة المجموعات في احدى البطولات الكبرى ( كأس العالم او البطولة الاوربية ) في نصف هذا العدد من البطولات فشل في تحقيق فوز واحد في الدور الاول وهي بطولات كأس العالم 1954 و 1958 و 1986 و 1998 وبطولتي يورو 2020 و 2024 .

هدف منتخب المجر الذي سجله كيفين سوبوث هو اكثر اهداف البطولة الاوربية عبر تاريخها تأخيرا في الوقت الاصلي للمباريات ( ماعدا المباريات التي شهدت وقتا اضافيا ) حيث سجل في الدقيقة 99 و 32 ثانية .

منتخب اسكتلندا سدد اجمالي 16 تسديدة على مرمى المنافسين في كل مبارياته في يورو 2024 وهو الاقل في تاريخ البطولة الاوربية عبر تاريخها لاي منتخب منذ تطبيق دوري المجموعات في الدور الاول وهو نفس الرقم الذي حصل عليها منتخب ايرلندا الشمالية في بطولة يورو 2016 .

الفوز على منتخب اسكتلندا انهى سلسلة اللافوز لمنتخب المجر في البطولة الاوربية والتي وصلت لثمان مباريات متتالية فشل منتخب المجر فيها في تحقيق فوزا واحدا منذ مباراته امام منتخب النمسا والتي حقق فيها الفوز بهدفين مقابل لاشىء وهي ايضا نفس المباراة التي شهدت اخر مباراة خرج فيها منتخب المجر بشباك نظيفة في اي مباراة في البطولة الاوربية قبل مباراة اسكتلندا في يورو 2024 .

منتخب اسكتلندا سجل رقما قياسيا سلبيا حيث لم ينجح المنتخب الاسكتلندي في تسديد اي كرة تجاه مرمى المنافس في مباراة اليوم امام منتخب المجر وهو نفس الامر الذي حدث في مباراة الافتتاح امام المانيا .