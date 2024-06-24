بالصور.. تفاصيل إصابة لاعب منتخب المجر الخطيرة في مباراة إسكتلندا

تعرض بارناباس فارجا مهاجم منتخب المجر لكرة القدم للإصابة مرعبة خلال مشاركته في مباراة اسكتلندا، والتي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

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وفي الدقيقة 74 اصطدم فارجا مع حارس منتخب إسكتلندا ليتوقف اللقاء بعد سقوط اللاعب مغشيا عليه ودخول الجهاز الطبي.

وقام لاعبو المنتخب المجري بتغطية اللاعب بعد دخول الجهاز الطبي في ظل الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوي الرأس، ليتم بعد ذلك إخراجه على نقاله وسط دموع باقي اللاعبين.





وكان منتخب المجر حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الاسكتلندي بهدف نظيف سجله كيفين كسوبوت في الدقيقة 100 من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليبقي على آمال المجر في الصعود إلى دور الـ 16 ضمن أفضل 4 منتخبات.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب المجر المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يتوقف منتخب إسكتلندا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.









