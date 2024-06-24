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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمادة طلبة: الأهلي هو المستفيد من انسحاب الزمالك

حمادة طلبة
حمادة طلبة

أكد حمادة طلبة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن النادي الأهلي هو المستفيد الأول من انسحاب الزمالك من مباراة القمة المقبلة.

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وتابع طلبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك بيطالب في حقه بلعب الدور الأول وأنا بخص كل الأندية مش الزمالك بس، والمشكلة دي إحنا واقعين فيها منذ أكثر من موسم".

وأضاف: "بنلعب كأس مصر القديم ولسه الجديد لم يتم لعبه، والنادي الأهلي هو النادي المنافس اللي دايما بينافسه علي البطولات وكل من الناديين عندهم مشاكل وإصابات، وأي مباراة بين الأهلي والزمالك ليس لها ظروف أو مقاييس".

واستطرد: "إيه المشكلة لو الماتش أتأجل وتم لعبه بعد مباريات الدور الأول لما تخلص، وتصريح الرابطة في الوقت ده هو اللي أثار جمهور النادي والمجلس والتوقيت هو اللي عمل كده".

وقال: "لا يوجد عدل في المنظومه كلها، والمسئول الأول هو اتحاد الكرة والرابطة وكان لا بد من توضيح الأمر، والمستفيد الأكبر من الانسحاب من المباراة هو النادي الأهلي، خاصةً أنه مهمه له في المنافسة".

واختتم: "تقييمي لخط دفاع الزمالك هو أننا نمتلك مدافعين مميزين، والأول كانوا بينتقدوا التونسي حمزة المثلوثي ودلوقتي الجمهور بقي بيحبه جدًا وهو بيفكرني بنفسي، وأتمنى عودة محمود علاء مدافع الفريق للمشاركة مرة أخرى".

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