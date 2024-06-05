حمادة طلبة يكشف التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو

كشف حمادة طلبة، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق التشكيل المثالي للفراعنة في مباراة بوركينا فاسو، المُقرر إقامتها لحساب منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تشكيل المنتخب الأنسب في مباراة بوركينا فاسو؟ أرى أن محمد الشناوي هو من يستحق التواجد في حراسة المرمى".

وأضاف: "في خط الدفاع أرى أنه يتواجد محمد هاني في مركز الظهير الأيمن ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر".

وتابع: "في خط الوسط يتواجد أكرم توفيق ومروان عطية وحمدي فتحي، أما في الهجوم فيتواجد أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

وأتم حمادة طلبة تصريحاته قائلًا: "مباراة مصر وغينيا بيساو ستكون قوية ويجب الاستعداد بشكل جيد لها، لدينا لاعبين لديهم الثقة، ونحن نجيد التعامل مع المنتخبات الإفريقية".