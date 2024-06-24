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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المجر تهزم أسكتلندا بهدف وتحافظ على آمالها في اليورو

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق منتخب المجر فوزًا ثمينًا على نظيره الاسكتلندي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.
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وخطف هدف الفوز الوحيد للمنتخب المجري كيفين كسوبوت في الدقيقة 100 من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليبقي على آمال المجر في الصعود إلى دور الـ 16 ضمن أفضل 4 منتخبات.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب المجر المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يتوقف  منتخب إسكتلندا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

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