غضب واستياء طلاب الثانوية العامة بسبب إنقطاع الكهرباء 6 ساعات بالإسكندرية

سادت حالة من الغضب والاستياء بين اهالى طلاب الثانوية العامة ومواطنى الاسكندرية بسبب انقطاع الكهرباء قبل الموعد المحدد لها يوميا بفترة تراوحت بين ساعة ونصف واستمرت الى 3 ساعات قبل الاعلان عن زيادة فترة تخفيف الاحمال ، ثم فؤجئ المواطنين بانقطاع الكهرباء مرة ثانيا ليلا ولم احد يعلم السبب .

وتساءل مواطنى الاسكندرية واولياء الامور هل يعقل ان الكهرباء تقطع 6 ساعات فى اليوم ويتسبب فى حالة ارتباك لطلاب الثانوية العامة وكما تسبب انقطاع الكهرباء المفاجئ فى خسائر فادحة للمواطنين واصحاب المحلات ، وتسبب فى حبس الاطفال والمواطنين فى المصاعد اثر الانقطاع المفاجئ للكهرباء ، ودلك لعدم التنويه من قبل شركة الكهرباء بتغير مواعيد تخفيف الأحمال أو زيادتها لمدة ساعة إضافية كما حدث من قبل لمدة يوم واحد.

وقالت "نجلاء مصطفى" محاسبة هل يعقل ان الكهرباء تقطع 6 ساعات ولدينا ابناءنا ثانوية عامة وغدا عندهم امتحان مما يعوق الطلاب عن مراجعة دروسهم ،كما تسبب فى حالة خوف وارتباك للطلاب والاحباط مما اسفر عن حالة من السخط العام من اولياء الامور على تخفيف الاحمال الدى يدفع فاتورتها ابناءنا الطلاب الدين هم ليس دنبهم ما يحدث من ارتفاع درجات الحرارة .

وقالت عبير محمد ربة منزل هل يعقل ان تقطع الكهرباء بشكل مفاجئ بدون سابق اندار مما تسبب فى حبسى انا واطفالى داخل المصعد عقب عودتنا من العمل ونظل ساعات داخل المصعد واطفالى حياتهم مهددة بالخطر من المسئول عن هده المهزلة .اضافت أن شركة كهرباء الإسكندرية كان يجب أن تعلن عن المواعيد الجديدة قبل انقطاع التيار، لتفادي أي مشاكل قد تحدث من وجود عالقين في المصاعد أو غيره.

وأضاف منصور حميدة موظف أن انقطاع الكهرباء وصل الى 5 ساعات عندنا بمنطقة العجمى انقطع 3 ساعات نهارا لنفوجئ به يقطع مرة ثانية من الساعة الثامنة حتى الساعة العاشرة مساء مما يهدد مستقبل طلاب الثانوية العامة الذين عادوا إلى استخدام الشموع والكشافات للاستذكار . وأكد أن الكهرباء تقطع فى أوقات الذروة خاصة فى المساء، مما يؤثر على استذكار طلاب الثانوية العامة والأزهرية والجامعات،. واكد ان طلاب الثانوية اصيب بحالة من الغضب بسبب فصل التيار الكهربائى لفترات طويلة يوميًا ما يعوقهم عن المذاكرة ومراجعة المواد الدراسية خلال الامتحانات،

وأكد عادل سعيد، صاحب محل تجاري بمنطقة الإبراهيمية، إن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يؤدي إلى تحقيق خسائر هائلة لدى أصحاب المحلات التجارية خاصة محلات المأكولات والمشروبات والتي تعتمد بشكل أساسي على ثلاجات التبريد لحفظ الأطعمة.

الجدير بالدكر ان مواعيد تخفيف الاحمال شهدت الشهر الماضى زيادة لمدة ساعة ثم عادت مواعيد انقطاع التيار الكهربائى لطبيعتها، وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء للفصل ساعتين بدءا من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساء، وذلك بعد توفير الكميات اللازمة من الوقود لتوليد الكهرباء، بحسب بيان وزارة الكهرباء.

وكانت وزارتا الكهرباء والبترول أعلنتا أنه نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال فقط لساعة إضافية لمدة يوم واحد من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.