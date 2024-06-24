يورو 2024.. ألمانيا تقتنص الصدارة بتعادل قاتل أمام سويسرا

اقتنص منتخب ألمانيا تعادلا قاتلا أمام نظيره سويسرا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

افتتح منتخب سويسرا التهديف عن طريق لاعبه دان ندوي في الدقيقة 28 من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم سويسرا، بينما أدرك نيكلاس فولكروج التعديل للمنتخب الألماني في الدقيقة 90+2.

بهذه النتيجة تصدر منتخب ألمانيا المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما تأتي سويسرا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم المجر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل أسكتلندا بنقطة واحدة، لتتأهل ألمانيا وسويسرا إلى دور ال16.

وكان الحكم قد ألغى هدفا لمنتخب ألمانيا في بداية الشوط الأول جاء من تسديدة قوية من خارج المنطقة، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو بداعي خطأ على جمال موسيالا ضد مدافع سويسرا، قبل تسديدة الهدف مباشرة.

كما ألغي هدف أخر لمنتخب سويسرا في الدقيقة 88 كان كفيلاً بالقضاء على أمال الألمان في صدارة المجموعة، لكنه تم إلغاءه بداعي التسلل.

وضمن منتخب ألمانيا الصعود إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا، بعد تحقيقه الفوز في أول مباراتين، على حساب اسكتلندا والمجر، لكنه لم يكن يضمن الصدارة.

يذكر أن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في دور مجموعات يورو 2024 الست، ستتأهل إلى الدور المقبل.

بدأ منتخب ألمانيا أمام سويسرا بتشكيل

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: جوشوا كيميتش، أنطونيو روديجير، جوناثان تاه، ماكسيميليان ميتلشتيت

الوسط: توني كروس، إلكاي جوندوجان، روبرت أندريش

الهجوم: جمال موسيالا، كاي هافيرتز، فلوريان فيرتز

دكة بدلاء ألمانيا : بومان، تير شتيجن، راوم، جروس، فولكروج، فيهريش، مولر، بيير، شلوتربيك، أنتون، ساني، هينريش، كوخ، تشان وأونديف.

تشكيل سويسرا أمام ألمانيا

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: فابيان شار، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز

الوسط: سيلفان فيدمير، جرانيت تشاكا، ريمو فريلير، مايكل أيبشير

الهجوم: فابيان ريدر، دان ندوي، بريل إيمبولو

دكة بدلاء سويسرا: كوبيل، مفوجو، ستيرجيو، إيلفيدي، زكريا، أوكافور، ستيفن، زوبير، زيسيجر، سيرو، فارجاس، دواه، شاكيري، جاشاري وأمدوني.