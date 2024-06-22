كولر يحسم موقفه من رحيل بيرسي تاو

أستقر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي موقفه من رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو عن صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين بيرسي تاو ونادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي من أجل ضم تاو من النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي القادم.

وأبلغ كولر إدارة النادي الاهلي برفض رحيل تاو عن صفوف الفريق الأول لكونه أحد العناصر الأساسية ضمن تشكيلة الفريق.

ويغيب تاو في الوقت الحالي عن مباريات الاهلي، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض في العضلة الأمامية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الزمالك الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 18 مباراة.