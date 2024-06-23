ماجي بوغصن وجمال سنان قصة أسرع زيجة في الوسط الفني والخيانة كلمة السر

الحب دائما يعلو فوق المنطق وترتيبات الحياة فهو المسيطر الأقوى على القلوب وهذا ما حدث في قصة زواج الفنانة ماجي بوغصن من المنتج جمال سنان لتكشف للأعلامية رضوى الشربيني عن أبرز الصفات التي جذبتها في زوجها.

ماجي بوغصن تقع في غرام جمال سنان خلال عشاء عمل



وقد أحلت ماجي بو غصن ضيفة في برنامج " هي وبس" مع الإعلامية رضوى الشربيني المذاع على قناة "سي بي سي سفرة"؛ وفتحت قلبها وتحدثت عن أبرز صفات زوجها جمال سنان وسر حبها له موضحة أن زوجها يعد أسرع زواج في الوسط الفني.

ماجي بوغصن تكشف عن سر إنجذبها لزوجها جمال سنان



وأكدت ماجي أن هناك صفات تحبها وتجذبها في الرجل وهذا ما حدث معها عندما تعرفت على زوجها جمال سنان، قائلة: "أنا بحب الرجل القريب واللذيذ، الذي لا يتباهى بوظيفته أو مكانته في المجتمع ليثبت أهميته، فقط يتحدث معي وأنا بنفسي بكتشف أهميته، بحب الرجل الحنون، لأن الحنون لا تخافين معه من أي شئ".



وأكملت : "يكون شخص محترم، يحترم نفسه وعائلته، إذا كان موظف يحترم مديره، صاحب شركة يحترم موظفينه، إذا كان محترم سوف يحترمك، وأنا زوجي يحترمني ويحترم قراراتي، ويساندني دائمًا في كل الأوقات وتحديدًا أوقات مرضي".



وكشفت بو غصن عن طريقة تعرفها بزوجها المنتج جمال سنان قائلة : "اتعرفت عليه بعشاء، كان صديقه يحب صديقتي، فتجمعنا على العشاء معا، وهم لم تكتمل علاقتهما، واحنا اتعرفنا على بعض، وكنت أنا موظفة بشركة إلى جانب التمثيل، فهو طلب مني أن أعمل معه بشركته ولكن رفضت لأني كنت سعيدة بعملي في شركتي".



وأضافت :"سافر بعدها على أمريكا، وطلب مني أن نتواصل من وقت لآخر، وتواصلنا وكنت أشعر بالسعادة وكنت أنتظر مكالماته، بعد فترة اتنقلت معه في شركته، واتعرفنا أكثر على بعض وحبينا بعض".

واختتمت :"الزواج صار، قالي شو عاملة اليوم، رديت عليه طالعة على البيت، فسألني تتزوجيني، فوافقت، وتزوجنا وبعدها عملنا فرح، فالموضوع لم يأخذ وقت طويل لأننا كنا مرتاحين مع بعض".

ماجي بوغصن تعرضت للخيانة والعنف الجسدى من زواجها الأول وجمال سنان عوض الله لها



ولم تكتفي ماجي عن حديثها بزواجها الحالي بل كشفت معاناتها بتعرضها للخيانة والعنف الجسدى من قبل زواجها الأول، الذي دفعها للانفصال عنه، أكدت رفضها لللخيانة بكل أنواعها، فالخيانة أكثر ما يؤلم قلب المرأة.

واستطاعت ماجي ان تنفصل من زوجها الأول لانها تريد أن تعيش في بيئة صحية هادئة مثل أبويها، وأضافت ان زواجها الحالي من المنتج جمال سنان عوض من الله عز وجل تشكره عليه، فهو ليس مجرد زوج بل هو صديق مقرب لقلبها وهذا ما جعل زواجهما يستمر لمدة 22 عاماً، مؤكدة :"أن لو الزمن رجع بيا تاني هتجوزه لأنه أكرمني".

أبرز المعلومات عن ماجي بو غصن

ماجي بو غصن من مواليد 18 سبتمبر 1975 ممثلة لبنانية.

حياتها مشوارها المهني

ولدت في بصاليم في قضاء المتن، وهي الفتاة الوحيدة بين أخويها جهاد ووسام وترتيبها في الوسط. تلقّت دروساً في الموسيقى عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها في المعهد العالي للموسيقى، حصلت على الميدالية الذهبية في برنامج لمواهب الأطفال يدعى «واحة الاولاد» على تلفزيون لبنان بعد أن غنّت للسيدة فيروز. درست التمثيل والإخراج في الجامعة اللبنانية، توقفت لعامين قبل أن تكمل الدراسة.

بدأت التمثيل مع المخرج الراحل أنطوان ريمي في مسلسلي «الأخوان» و«المغاور» على قناة الجديد، انطلاقتها الفعلية كانت من خلال الدراما السورية بعد انتقالها لسوريا بسبب قلة الإنتاج في الدراما اللبنانية وتلقيها العديد من العروض حيث شاركت في عدة أعمال واستطاعت تعلم واتقان اللهجة السورية الشامية أول من أخذها إلى الأعمال السورية المخرج بسام الملا عبر مسلسل «الخوالي»، كما نقلها بعد ذلك إلى عمل اخرجه باللهجة السعودية التي اتقنتها. قدمت الفوازير مرتين مع الممثل الكويتي داوود حسين عام 1998 من خلال برنامج الكوميدي «داوود في هوليود»

حياتها الأسرية

تزوجت مرتين وانفصلت عن زوجها بعد معاناتها معه تزوجت للمرة الثانية في 4 تشرين الأول2003 من المنتج جمال سنان رزقت منه بولد وبنت هما ريان ويارا.

مشاركتها في برنامج ديو المشاهير

عام 2011 شاركت في برنامج ديو المشاهير بموسمه الثاني على شاشة ال بي سي وفازت في المرتبة الأولى وتبرعت بالجائزة بمبلغ 50 الف دولار، لصالح جمعية سان جود لعلاج سرطان الأطفال.

إصابتها بورم دماغي وشفائها

في 22 يوليو 2019 خضعت لعملية إزالة ورم دماغي حميد بقيت على أثره في المستشفى لأسابيع لكنها تعافت منه .



ماجي بوغصن

ماجي بوغصن

ماجي بوغصن

ماجي بوغصن

ماجي بوغصن

ماجي بوغصن