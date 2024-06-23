ابن يذبح والدته وشقيقيه وإضرام النيران بهم بقطور الغربية

شهدت عزبة رستم الصغري التابعة لقرية الشين مركز قطور بمحافظة الغربية جريمة كبري كان بطلها الإبن الذي قام بذبح أمه وشقيقته وشقيقه امنيه ومحمود الشرقاوي ذبحا ثم قام بتقطيعهم وإضرام النيران بهم .

تلقت مركز شرطة قطور بلاغاً من أهالي عزبة رستم الصغري يفيد بوجود مذبحة داخل العزبة تم اكتشافها وعلي الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة برجال البحث الجنائي ونيابة قطور وقاموا بنقل أشلاء المجني عليهم إلي المشرحه العامة وتبين أن وراء الجريمة الإبن ويدعي محمد أحمد الشرقاوى.

فتحت نيابة قطور تحقيقات موسعة حول الحادث وأمرت بضبط المتهم.

وأمرت النيابة بدفن الجثامين ومباشرة التحقيقات في الحادث