رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية يتفقد اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية

في ثاني أيام اختبارات نهاية المستوى لرواق العلوم الشرعية والعربية، تفقد الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، يرافقه الدكتور أحمد بيومي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية، لجان امتحانات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، بكافة مراحله (التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية)، وذلك للاطمئنان على توفير المناخ الملائم للممتَحِنين.

وأدى طلاب المرحلة التخصصية المستوى الثاني تخصصات (العقيدة، والتفسير والحديث، والفقه وأصوله) امتحان مادة التصوف، أما تخصص اللغة العربية أدوا امتحانهم في مادة الصرف، فيما أدى طلاب المرحلة التمهيدية امتحانهم في مادة علوم القرآن، وتستمر الامتحانات لمدة ٣٠ يومًا .

تأتي هذه الاختبارات في إطار دور الأزهر الشريف العلمي والديني، وحرص فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.