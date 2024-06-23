أول تعليق من "التربية والتعليم" على صعوبة امتحان اللغة العربية (فيديو)

علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن أسئلة الامتحانات موجودة في بنوك الاسئلة، ونعاني طوال الوقت من الحالة الجدلية خاصة في موسم امتحانات الثانوية العامة ولكننا نحترم كل الاراء ونستمع لها بالطبع".

وعلق المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، والمذاع على فضائية "النهار" على ما تداوله الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي عن صعوبة امتحان اللغة العربية، قائلا:" الامتحانات مقسمة لـ 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة و 30% للمستويات العقلية المتوسطة".

مؤشرات التصحيح هي التي تحسم الجدل

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم : “مؤشرات التصحيح هي التي تحسم الجدل، ويتم احتساب الدرجات على خطوات الحل وليس الحل النهائي، وامتحان اللغة العربية خاضع للمواصفات.”

وتابع أنه تم رصد جروبات الغش مبكرا، لافتا الي أن اي طالب سيقوم باصطحاب هاتف محمول للجان سيتم تطبيق الإجراءات القانونية عليه.

وقدم الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي في جامعة القاهرة، روشتة نفسية بعد الخروج من لجان امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة 2024 للطلاب وأولياء الأمور.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 أمس السبت امتحان اللغة العربية ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

واشتكى طلاب الثانوية العامة 2024 من امتحان اللغة العربية الذي مستواه بفوق المتوسط، ويحتوي على أسئلة صعبة وتعجيزية.

نصائح لطلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة العربية

لا تراجع مطلقا امتحان اللغة العربية مع نفسك أو مع زملائك.

ابدأ في تهيئة ذهنك للمادة الجديدة وتجهيز ما يلزم لمذاكرتها وقم بجمع كل ما يتعلق بمادة اللغة العربية وحفظه بعيدا عن مكان المذاكرة.

لا تفكر كثيرا فيما حدث في امتحان اللغة العربية.

إذا شعرت بأنك أخطأت في بعض النقاط في امتحان اللغة العربية فتذكر أن الحصول على الدرجة النهائية لم يعد شائعا كما كان في السابق واجتهد فيما تبقى من مواد حتى تحافظ على أكبر عدد ممكن من الفرص والخيارات أثناء الالتحاق بالجامعة وحاول اكتشاف الخطأ الذي جعلك تخطىء في الحل حتى لا تكرره في المواد القادمة.

تذكر أن المحافظة على قدر كبير من الدافعية والنشاط مطلوب حتى الانتهاء من آخر مادة وكلما قل النشاط قلت الفرص المتاحة أمامك بعد ذلك.

تذكر أن خيارات النجاح والعمل أصبحت أكثر من ذي قبل وفقا لطبيعة العصر ولم تعد منحصرة في تخصصات معينة لذا لا تقلق من امتحان اللغة العربية وواصل بذل الجهد للوصول لأعلى نقطة ممكنة وفقا لقدراته.

يجب أخذ قسط من الراحة بعد العودة من امتحان اللغة العربية قبل البدء في المادة التالية.

نصائح للوالدين بعد امتحان اللغة العربية

تجنب الإلحاح في سؤال الطالب عن أدائه في امتحان اللغة العربية.

مقابلة الطالب بابتسامه واحتضانه فور وصوله إلى المنزل.

عدم سؤال الطالب مطلقا عن أداء أقرانه في امتحان اللغة العربية.

تهيئة الأجواء للطالب لأخذ قسط من الراحة وتشجيعه على البدء بنشاط في مذاكرة المادة التالية.

تجنب فرض التوقعات واستباق النتائج كأن يقول أحد الوالدين للطالب بعد سؤاله عن أدائه في امتحان اللغة العربية: "أنت سوف تحقق أمنيتي وتلتحق بكلية كذا".

تهدئة الطالب وطمأنته والتأكيد على أنه يحظى بحب واهتمام الوالدين أيا كانت النتيجة.

في حالة ما إذا كان الطالب غير راض عن أدائه يجب إقناعه بأن النجاح لا يقتصر على مجالات بعينها وأن الامتحانات هي مجرد وسيلة لاكتشاف الذات والتعرف على قدرات الطالب وأن النجاح الحقيقي هو في استثمار هذه القدرات بعد اكتشافها بشكل جيد.