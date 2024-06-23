تصل 45 .. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الإثنين، متوقعة بأن يشهد طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد بأنه من المتوقع أن تشهد الملاحة البحرية على البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح اضطرابات متوسطة بارتفاع الأمواج من 1.5 : 2 متر .

وأشارت الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 29

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31

