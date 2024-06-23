سيراميكا يفوز على المصري بثنائية في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 2/0، ضمن منافسات الدوري العام لهذا الموسم 2023/2024.

أتى هدف التقدم لسيراميكا من خلال اللاعب اللاعب صديق إيجولا في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زمليه أحمد ياسر ريان الهدف الثاني في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وعلى الرغم من الفوز، فقد شهدت المباراة سيطرة كبيرة من قبل لاعب المصري البورسعيدي على الكرة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ لـ 71%، مقابل 29% لصالح لاعبي سيراميكا.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 37 في المركز الثامن، بينما يتجمد رصيد المصري عند النقطة 42 في المركز الثالث.

وكان المصري البورسعيدي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقى - باهر المحمدى - محمد دبش - عمرو سعداوى

خط الوسط: محمود حمادة - معتز زدام - عبد الرحيم دغموم - ميدو جابر

يقود الهجوم: محمد الشامى - فخر الدين يوسف

بينما بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - سعد سمير -عبد الرحمن بودي.

الوسط: إبراهيم محمد - صديق إيجولا - أحمد قندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون إيبوكا