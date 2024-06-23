مدافع الزمالك يكتفى بتدريبات خفيفه بسبب الإصابه

حصل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي.

واكتفى حسام عبد المجيد بأداء تدريبات خفيفة في صالة الجيمانيزيوم بعدما تعرض للإصابة بثقل في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك الأخير أمام فاركو في الدوري.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم بعد حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.