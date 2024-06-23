ضربة الشمس.. الخطر الخفي في فصل الصيف

تعتبر ضربة الشمس حالة طبية طارئة تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى تلف الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى، في السطور التالية ترصد بوابة الوفد أبرز المعلومات عن ضربة الشمس:

أسباب ضربة الشمس:

التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة في الأيام الحارة والرطبة

ارتداء ملابس ثقيلة أو داكنة اللون قد تمنع تبريد الجسم

ممارسة الرياضة أو النشاط البدني الشاق في الطقس الحار قد تؤدي إلى زيادة حرارة الجسم

عدم شرب كميات كافية من السوائل يؤدي إلى الجفاف

أعراض ضربة الشمس:

ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر قد لا يكون هناك عرق في هذه المرحلة

جفاف الفم والجلد قد تظهر تشققات على الشفاه

الدوخة أو الدوار قد يفقد الشخص الوعي في بعض الأحيان

الصداع قد يكون شديدًا

الغثيان أو القيء قد يكون هناك دم في القيء

التشنجات العضلية قد تكون شديدة

فقدان الوعي قد يكون مؤشرًا على حالة خطيرة

الوقاية من ضربات الشمس:

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً

ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة وذات ألوان فاتحة تسمح بتبريد الجسم

شرب كميات كافية من السوائل حتى لو لم تكن تشعر بالعطش

تجنب ممارسة الرياضة أو النشاط البدني الشاق في الطقس الحار خاصة بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً

ارتداء قبعة ونظارات شمسية لحماية الوجه والعينين من أشعة الشمس

الاستحمام بماء بارد أو استخدام مروحة لتبريد الجسم

البقاء في أماكن باردة مثل المباني المكيفة أو الظل

في حال ظهور أي من أعراض ضربة الشمس:

انتقل إلى مكان بارد وجيد التهوية وافعل كل ما يلزم لتبريد الجسم

اشرب الكثير من السوائل مثل الماء أو المحاليل المنكهة بالكهارل

اتصل بالإسعافات الطبية على الفور خاصة إذا كانت الأعراض شديدة أو إذا فقد الشخص الوعي

من المهم اتخاذ خطوات الوقاية من ضربات الشمس، خاصة خلال فصل الصيف.