ريال مدريد يضع خطة جديدة لضم مدافع ليل

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني تسريع تحركاته من أجل حسم التعاقد مع مدافع فريق ليل الفرنسي في الميركاتو الصيفي بعد اقتراب رحيل لاعبه إلى الدوري السعودي.





أصبح ناتشو هيرنانديز مدافع فريق ريال مدريد قريبا من الرحيل عن صفوف الملكي، بعدما بات على بُعد خطوات من الرحيل إلى نادي القادسية الصاعد حديثا إلى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع يورو مدافع فريق ليل الفرنسي، مضيفة أن باريس سان جيرمان مهتم أيضًا بالتعاقد معه.



وتواصل لويس كامبوس، المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان، مع ممثلي اللاعب من أجل الحصول على خدمات يورو.



وأضافت التقارير، أن نادي ليل يريد بيع يورو مقابل 60 مليون يورو، وقدم نادي باريس سان جيرمان عرضا مقاربا لهذا الرقم لكن اللاعب لا يفضل الانتقال إليه، لكن المدافع تعرض لضغوط من ناديه للموافق على العرض.



وتابعت أن ريال مدريد لا يريد دفع مبلغ مقارب لـ 60 مليون يورو، وعليه سيتفاوض مع النادي الفرنسي، ووضع الملكي خطته التي تعتمد على الانتظار حتى 30 يونيو.

لكن ريال مدريد قرر التحرك مبكرا بعد وجود ضغوط في الصفقة من أندية أخرى مثل باريس و مانشستر يونايتد وليفربول، بالإضافة لرحيل ناتشو فيرنانديز إلى القادسية السعودي.

