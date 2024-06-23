الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كوكوريلا يكشف حقيقة اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه

كوكوريلا
كوكوريلا

كشف مارك كوكوريلا، الظهير الأيسر لـ تشيلسي الأول لكرة القدم ومنتخب إسبانيا، والذي يشارك في بطولة كأس الأمم الأوربية "يورو 2024"، حقيقة اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وأكد اللاعب الإسباني أنه لم يكن هناك اهتمام من جانب ريال مدريد بالتعاقد معي، حيث كانت مجرد شائعات، مشيرًا إلى أنه لا يسمح لأحد بأن يخبره بمثل هذه الأشياء.

تصريحات كوكوريلا

علق كوكوريلا على حقيقة مفاوضات ريال مدريد في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، ، حيث قال: "لم تكن هناك مفاوضات، حيث أنها كانت شائعات، ولم أعرف الكثير أيضًا عن هذا الأمر، كما أنني أحاول ألا أسمح لأحد بأن يخبرني بهذه الأشياء التي لم تحدث بالفعل لأنها تشعرك بالجنون".

بينما تطرق للحديث عن عودته مرة أخرى لبرشلونة، فقال: "في الوقت الحالي لا أفكر في هذا الأمر، حتى أنه لا يخطر على بالي، لا أحد يعلم ما قد يحدث في المستقبل، ولكني لا أفكر في ذلك".

وتابع: "بالتأكيد واجهت العديد من الصعوبات في تشيلسي، لكن عقدي لا يزال به العديد من السنوات، أنا سعيد وعائلتي مرتاحة للغاية في لندن".

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