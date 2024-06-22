دانيلو يكشف كواليس معاناته داخل ريال مدريد

كشف دانيلو، ظهير أيمن نادي يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، المعاناة التي يواجهها خلال تواجده داخل الفريق الإسباني، بعد رحيله عن بورتو البرتغالي في 2015.

واعترف دانيلو أنه كان يعاني من اكتئاب خلال تواجده في ريال مدريد، وذلك خلال الموسم الأول داخل الميرينجي، بعد التصريحات التي أبرزتها شبكة "The Player’s Tribune".

تصريحات دانيلو

وتحدث دانيلو عن معاناته داخل ريال مدريد، حيث كان يعاني من الاكتئاب، فقال: " خلال الموسم الأول، كان هذا هو الحال".

وأكمل: "لقد كنت ضائعًا في ريال مدريد، فقد كان هناك شعورًا يُسيطر عليِ بأنني عديم الفائدة في الملعب، لم أتمكن من التمرير لمسافة تزيد عن 5 أمتار، كان الأمر كما لو أنني لا أستطيع التحرك".

وأكمل: "لقد أختفى شغفي بكرة القدم ولم أجد مخرجًا، أردت العودة إلى البرازيل وعدم اللعب مرة أخرى، لأن الجميع كانوا يصفوني بالمدافع الأغلى في تاريخ ريال مدريد وقتها".

الجدير بالذكر أن دانيلو لعب لريال مدريد لمدة موسمين، لكنه انتقل لصفوف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ونجح في تحقيق العديد من الألقاب منها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.