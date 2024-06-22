السبت 22 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دانيلو يكشف كواليس معاناته داخل ريال مدريد

دانيلو
دانيلو

كشف دانيلو، ظهير أيمن نادي يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، المعاناة التي يواجهها خلال تواجده داخل الفريق الإسباني، بعد رحيله عن بورتو البرتغالي في 2015.

txt

موتسيبي يوجه رسالة للمغرب بشأن تنظيم أمم إفريقيا 2025

واعترف دانيلو أنه كان يعاني من اكتئاب خلال تواجده في ريال مدريد، وذلك خلال الموسم الأول داخل الميرينجي، بعد التصريحات التي أبرزتها شبكة "The Player’s Tribune".

تصريحات دانيلو

وتحدث دانيلو عن معاناته داخل ريال مدريد، حيث كان يعاني من الاكتئاب، فقال: " خلال الموسم الأول، كان هذا هو الحال".

وأكمل: "لقد كنت ضائعًا في ريال مدريد، فقد كان هناك شعورًا يُسيطر عليِ بأنني عديم الفائدة في الملعب، لم أتمكن من التمرير لمسافة تزيد عن 5 أمتار، كان الأمر كما لو أنني لا أستطيع التحرك".

وأكمل: "لقد أختفى شغفي بكرة القدم ولم أجد مخرجًا، أردت العودة إلى البرازيل وعدم اللعب مرة أخرى، لأن الجميع كانوا يصفوني بالمدافع الأغلى في تاريخ ريال مدريد وقتها".

الجدير بالذكر أن دانيلو لعب  لريال مدريد لمدة موسمين، لكنه انتقل لصفوف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ونجح في تحقيق العديد من الألقاب منها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

مواد متعلقة

رئيس الكاف: الاتحاد الإفريقي يلتزم بحماية اللاعبين المحترفين في أوروبا

يورو 2024.. جورجيا تتقدم على التشيك في الشوط الأول
الجريدة الورقية