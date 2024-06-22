5 لاعبين في ريال مدريد على أعتاب الدوري السعودي

بات العديد من نجوم كرة القدم في فريق ريال مدريد، على رادار الانتقال إلى أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.

حيث كشف موقع "سبورت سكيدا" الشهير، فإن لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز وناتشو فيرنانديز، إلى جانب فيرلاند ميندي وخوسيلو، باتوا أهدافًا تسعى الأندية السعودية للظفر بخدماتهم من ريال مدريد الصيف الراهن.

ولا يبدو طريق الأندية السعودية مفروشًا بالورود في ظل صعوبة الظفر بخدمات نجوم ريال مدريد، خاصة أن معظم هؤلاء اللاعبين يرفض فكرة الرحيل إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

ويبدو لوكا مودريتش في طريقه إلى الحصول على عام إضافي مع ريال مدريد قبل اعتزال كرة القدم بصورة نهائية، وهي الفكرة التي تعززت مع تأكد اعتزال الألماني توني كروس بصورة نهائية بنهاية الموسم المنصرم.

من ناحيته، يفضل خوسيلو البقاء مع ريال مدريد، ويبدو أن المهاجم في طريقه إلى الظفر بمساعيه كمكافأة خاصة بعد هدفيه في مرمى بايرن ميونخ، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

نجوم ريال مدريد على رادار الأندية السعودية

أما ناتشو فيرنانديز فيبدو حائرًا بين الاتحاد السعودي أو منافسه القادسية، لكن المدافع المخضرم يفاجئ الجميع بقرار الرحيل صوب الدوري الأمريكي، كل ذلك يعني أنه اللاعب الوحيد الذي بات في حكم المؤكد مغادرته النادي الملكي هذا الصيف.

بينما يبدو لوكاس فاسكيز في طريقه إلى الحصول على عقد جديد مع ريال مدريد يمتد حتى عامين إضافين، قبل بدء حقبة التجديد في مركز الظهير الأيسر، وقبل الظفر بخدمات المغربي أشرف حكيمي عبر صفقة مجانية عام 2026.

من ناحيته، كان موقف فيرلاند ميندي ضعيفًا مع ريال مدريد، لكن المدافع الفرنسي حاز على دعم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مما يعزز بقاءه على عدم وصول الكندي ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ، لكن فكرة وصوله إلى الدوري السعودي تبدو معقدة للغاية.