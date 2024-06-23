"الزراعة" تكشف حقيقة علاقتها بفيديوهات قطع الأشجار في مصر

أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أنه لم يحدث قطع أي شجرة بمعرفة وزارة الزراعة، وكل الحدائق والمزارع التابعة لنا سليمة من شائعات أزمة قطع الأشجار.



وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»مساء اليوم: "نسعى لمواجهة التصحر ومشكلات المناخ من خلال زراعة الأشجار، زيادة على الاستفادة من الأخشاب لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

زراعة 1.3 مليون شجرة بـ7 محافظات

وكشف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة تفاصيل زراعة 1.3 مليون شجرة بـ7 محافظات، قائلا إنه تم زراعة مليون و300 ألف شجرة بالمحافظات حتى الآن.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه لا وجود لقطع الأشجار بحديقة الميرلاند بعد معاينتها أكثر من مرة خلال الشهر الماضى وبعد ورود شكوى بتاريخ ١٧ مايو بقطع أشجار حديقة الميرلاند.

و أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بعدم تنفيذ لأي أعمال تقليم، أو تهذيب للأشجار داخل حديقة الميرلاند الا بعد التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الشكوى التى وردت للوزارة بتاريخ ١٧ مايو ٢٠٢٤ والتى أفادت قيام مسئولى حديقة الميرلاند بقطع الأشجار بأحد المناطق بها تمهيداً لإقامة عدد من المقاهى والكافتيريات.



وبعد الاستمرار فى نشر صور أخرى لقطع الأشجار بالحديقة وجهت سيادتها بإرسال لجنة عاجلة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى وعدد من الكيميائين المعنيين بإدارة نوعية الأرض والتربة للمكان للمتابعة وإتخاذ ما يلزم يوم ١٠ يونيو، حيث تم مقابلة مسئولى المشتل و الحديقه ، وتبين أن المنطقه محل الشكوى هى عبارة عن مساحة من الأشجار وغير ممهدة ولها خطة تطوير لإنشاء مسطحات خضراء وممشي للأفراد والدراجات فقط ولم يتم تنفيذ اى أنشطة تجارية بها.

كما اتضح للجنه أن عمليات التقليم بالمنطقه متوقفه وأنواع الأشجار المتواجدة بها من نوع فيكس نتدا -فيكس بنجامينا _اكاسيا _بونسيانا -كافور وان اعمال التقليم والتهذيب السابق تمت نتيجة لكبر حجم الأشجار وخوفا من سقوط الافرع وهناك أشجار بها بعض الأمراض وبالتالي كان لابد من تنفيذ اعمال التقليم والتهذيب للأشجار.

وأوضحت وزيرة البيئة أن اللجنة المشكلة قامت بالتنبيه على مسئول الحديقة بعدم القيام بأى أعمال تقليم أو تهذيب الا بعد التنسيق مع الجهات المعنية (الحى وهيئة نظافة وتجميل القاهرة) وعدم إقامة أي انشطة تجارية والاكتفاء بما هو موجود حاليًا بالحديقة والتركيز على زيادة المسطحات الخضراء.