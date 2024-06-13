الزراعة تنفي قطع الأشجار بحديقة الحيوان

في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول تقطيع الأشجار في حديقة الحيوان

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لجنة من المختصين بالوزارة بالانتقال للحديقة والمعاينة على الطبيعة.

قوم بتهذيب الاشجار

وأكدت اللجنة عدم صحة الاخبار المتداولة جملة وتفصيلا وأن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي لأحد الاوناش الذي يقوم بتهذيب الاشجار وليس تقطيعها وذلك للحفاظ عليها من التلف لصيانتها وتهذيبها وتجميل شكلها.



ومن ناحيته أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة " انه جاري عملية تهذيب وتقليم حديقتي الحيوان والأورمان منذ 6 أشهر ومرفق صور لما قبل وبعد التهذيب مشيرا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يؤكد دائما على ضرورة الحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة وكل من له طابع اثري وتراثي في حديقتي الحيوان والاورمان وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في العقود المبرمبة بين وزارة الزراعة وتحالف تطوير الحديقتين والذي تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات.

معلومات غير دقيق

ويطالب المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة كل وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي بتحرى الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة، كما يهيب التواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.