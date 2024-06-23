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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة محمد فوزي في مباراة مودرن فيوتشر

محمد فوزي
محمد فوزي

كشف الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، تفاصيل إصابة محمد فوزي، حارس مرمى الفريق، بعد خروجه مصابا من مباراة مودرن فيوتشر.

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وقال الدكتور هشام إن فوزي يعاني من شد في العضلة الضامة، على أن يخضع الحارس للاختبار خلال 24 ساعة، لتحديد مدى جاهزيته لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها 27 يونيو الجاري، على ملعب برج العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري، بداية من الغد دون راحة.

وقرر الجهاز الفني للدراويش بقيادة الكابتن إيهاب جلال، خوض الفريق مرانه غدا في السادسة مساءً، استعدادا لمواجهة المصري.

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