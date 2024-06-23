فى المضمون

الأحد 23/يونيو/2024 - 07:06 م 6/23/2024 7:06:56 PM

فجأة تحول امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الذى جرى أول من أمس السبت إلى تريند بسبب كلمة تتظلى التى طلب واضع امتحان اللغة العربية من الممتحنين كتابة معناها

سأل واضع الامتحان الطلاب «أى من الكلمات التالية تعبر عن معنى «تتلظى الصدور لنعمتك»؟

فيما أتيح لهم الاختيار بين «تتطلع– تحقد– تتأسى– تتحسر» لتأتى المفاجأة بأن الإجابة الصحيحة هى «تحقد»، وفق نموذج الإجابة المعتمد علماً أن أغلب الإجابات رجحت خيار «تتطلع».

والحقيقة أن معنى تتلظى ليس تحقد ولا تتطلع، ولا حتى أى إجابة من الواردة فى ورقة الأسئلة، فكلمة تتلظى بحسب كل المعاجم معناها تلتهب وتزداد اشتعالاً وتأتى دائماً مع كلمة النار.

وبفرض ان المعنى يأتى من سياق الجملة الواردة فإن كلمة تحقد لا محل لها ولاتؤدى لأى معنى يؤخذ من سياق جملتها.

نحن أمام مأساة حقيقية ولا يمكن أن يكون واضع هذا الامتحان شخصاً طبيعياً ومن المستحيل أن يكون هذا الامتحان ونموذج إجابته تمت مراجعته من خبراء فى وزارة التربية والتعليم.

الغريب ان كل عام يتم عمل نفس الفصل البارد وممارسة تلك العقد على طلاب لم يتركوا كتاب ولا ملخص ولا دروس ولا نماذج امتحانات الا وحلوها أملاً فى ألا يخرج امتحان نهاية العام عنها.

وما حدث هذا العام شىء لا يدل إلا على أن واضعى الامتحانات لابد من عرضهم على الطب النفسى للتأكد من عدم معاناتهم من عقد ينفسونها فوق ورقة أسئلة تتحكم فى مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب كل عام.

وزارة التربية والتعليم تصدعنا كل عام حول تقسيم الأسئلة إلى مستويات وأن 70% من الأسئلة فى متناول الطالب العادى و30% للاذكياء، والحقيقة أن ما يحدث هو وضع أسئلة لا معنى لها ولا تنم حتى ذكاء واضعيها.. مجرد فذلك من أجل أن « يتلظى» فى نارها.

يبدو الأمر كأن هؤلاء الطلاب ومن ورائهم أسرهم حقل تجارب لكل واضع أسئلة يتذاكى علينا جميعاً بشكل «عبيط» لا يقنع أحد.

لابد من محاسبة واضع هذا الامتحان ومراجعة نموذج الإجابة، وإذا صح أن النموذج يضع كلمة يحقد كمعنى لكلمة تتلظى عندها يجب طرده اصلا واحالته إلى التحقيق وحذف درجة السؤال وتوزيعها على باقى الأسئلة

الحقيقة ما يحدث فى مصر كل عام فى امتحانات الثانوية العامة لا تجده فى أى بلد آخر.. واضح أن العيب فى السيستم.. ده لو أن هناك سيستم من الأساس.

[email protected]