بعد ضغوطات الاتحاد الصربي.. يويفا يوقف لاعب ألبانيا

بعد الضغوطات، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأحد إيقاف أحد لاعبي منتخب ألبانيا لمدة مباراتين في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي تستضيفها ألمانيا.



قرر يويفا إيقاف مهاجم منتخب ألبانيا، ميرليند داكو لمدة مباراتين في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، بعد سلوكه الأخير.



وكان داكو قاد مشجعي منتخب بلاده ألبانيا لترديد هتافات قومية ضد صربيا حسبما أشار الاتحاد الألباني، ما جعله يتعرض للإيقاف.



ذلك بعدما قام داكو بمسك مكبر صوت بعد مباراة كرواتيا يوم الأربعاء الماضي، والتي أنتهت بنتيجة 2-2، وشارك في الهتافات ضد صربيا ومقدونيا الشمالية.



أكد الاتحاد الألباني أن يويفا فرض على لاعبه داكو غرامة مالية تصل إلى 47 ألف يورو بعد الأحداث التي وقعت في المباراة.



الاتحاد الصربي تلقى هذا التصرف، بتوجيه تهديدات للاتحاد الأوروبي، بإنسحابه من البطولة، حال لم يوقع "يويفا" عقوبات صارمة ضد كرواتيا وألبانيا، وسط التوترات السياسية التي بدأت بين البلدين منذ زمن طويل.



من جانبه كان داكو قدم اعتذار بعد نهاية المباراة عن ما بدر منه من إساءات لصربيا ومقدونيا الشمالية.

كتب لاعب ألبانيا في بيان باللغة الألبانية نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي "الاعتذار من شيم الرجال، وأشعر بالتزام أخلاقي ومهني للقيام بذلك، لجميع الذين تعرضوا للأذى من الأمر.

