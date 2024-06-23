ديشامب يعلق على إمكانية مشاركة مبابي أمام بولندا

تحدث ديديه ديشامب مدرب فرنسا عن فرص مشاركة قائد الديوك الفرنسية، كيليان مبابي، في مباراة بولندا التي تجمع بينهما اليوم الأحد في الجولة الختامية من دور المجموعات من كأس أمم أوروبا (يورو 2024).





وغاب مبابي عن المشاركة في مباراة فرنسا الماضية أمام هولندا، والتي أنتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين، بعد تعرضه لإصابة في مباراة النمسا التي فاز فيها الديوك بهدف نظيف من نيران صديقة.



أكد ديشامب في تصريحات تلفزيونية لوسائل الإعلام الفرنسية: فرص مشاركة مبابي؟ ستراه في الوقت المناسب، كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح، إنه يتعافى من الصدمة.



وتابع: هناك الكدمة التي ستقل يوما بعد يوم، وسوف يعتاد على حالته، القناع الذي يغير الرؤية قليلاً؟ إنه في حالة جيدة.



وأشار إلى أنه لم يكن عليه ان اخدع مبابي لو كانت مباراة حاسمة كان من الحكمة أن يبقى علي مقاعد البدلاء



وعن مستوى نجولو كانتي بعد عودته للمشاركة مع منتخب فرنسا بعد غياب، وتقديمه لمستويات مميزة مع الديوك، رد ديشامب قائلا: اخذت كانتي للمنتخب ليس لأنه فقط يركض في الملعب دون أي جدوى أنه ينظم خط الوسط.



ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة بولندا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من اليورو، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

