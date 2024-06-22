يورو 2024.. تشواميني: فرنسا تأثرت بغياب مبابي أمام هولندا

أكد أوريليان تشواميني، لاعب وسط فرنسا، أن المنتخب الملقب بالديوك تأثر بغياب كيليان مبابي عن مباراة هولندا في يورو 2024.

وتعادل منتخب فرنسا مع هولندا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات ثاني جولات دور مجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

قال تشواميني في تصريحات عقب المباراة: "غياب كيليان مبابي، مؤثر جداً، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم اليوم، وهذا يظهر على أرض الملعب عندما تفتقده، من الواضح أننا نأمل أن يعود في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "لقد بذلنا كل ما في وسعنا لنتمكن من الفوز بهذه المباراة، أعتقد أن كان لدينا العديد من الفرص للفوز بها".

وواصل :"لا تزال هناك أشياء تحتاج للمراجعة والتحسن، سيتعين علينا مواصلة اكتساب القوة للحصول على ما نريد وبذل كل ما في وسعنا للفوز بالمباراة المقبلة التي ستكون مهمة للغاية".

وأتم:"نحن لسنا راضين أيضًا عن التعادل اليوم، ولم نفز، يجب أن نكون أفضل في اللمسة الأخيرة، وفي التمريرة قبل الأخيرة، لكن أفضل اللاعبين في العالم أيضًا يضيعون الفرص".

ويتقاسم منتخبا فرنسا وهولندا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط وخلفهما النمسا 3 نقاط، ثم بولندا بدون رصيد.

ويلتقي في الجولة الثالثة، منتخب هولندا ضد النمسا، بينما يلعب منتخب فرنسا ضد بولندا.

